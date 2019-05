Blick auf einen Teil der Küste Maltas. Archivbild

Quelle: Christian Mangion/AP/dpa

Das maltesische Militär hat 216 Migranten im Mittelmeer gerettet. Die Menschen seien in maltesischen Gewässern in Seenot geraten, hieß es in einer Erklärung. Die Migranten, darunter mindestens eine Schwangere und mehrere Minderjährige, gingen auf Malta an Land.



Die Ankunft fiel mit der Europawahl auf Malta zusammen. In dem Inselstaat hatten zwei rechte Randparteien mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, ihr Äußerstes zu geben, um die Zahl ankommender Migranten einzudämmen.