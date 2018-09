Das Seenotrettungsschiff "Aquarius 2" fährt im Mittelmeer. Quelle: Maud Veith/SOS Mediterranee/dpa

Portugal, Spanien und Frankreich wollen die 58 aus Seenot geretteten Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Aquarius 2" aufnehmen. Das Abkommen wurde von Portugals Regierung in Lissabon bekanntgegeben.



Portugal trete weiter für eine "integrierte, stabile und endgültige europäische Lösung" für die Flüchtlingskrise ein, betonte die Regierung. Wegen der Notsituation, in der sich die Geretteten auf der "Aquarius 2" befänden, habe man sich aber mit Paris und Madrid zur Aufnahme entschlossen.