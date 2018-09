EU-Afrika-Gipfel in Abidjan. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht einem Vorstoß von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) skeptisch gegenüber, jährlich mehrere Hunderttausend junge Afrikaner zur Ausbildung nach Europa zu holen. "Ich bin da erstmal etwas zurückhaltender", sagte Merkel beim EU-Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste.



Gabriel hatte vor dem Gipfel in Abidjan in der ARD vorgeschlagen, jedes Jahr "mehrere 100.000" junge Afrikaner zur Ausbildung nach Europa zu holen - sofern sie danach freiwillig zurückkehren.