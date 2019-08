Migranten kommen im Hafen an. Symbolbild

Quelle: Jonathan Borg/XinHua/dpa

Die Irrfahrt des spanischen Rettungsschiffes "Open Arms" mit 151 Migranten an Bord geht weiter. Die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms bat die spanische Botschaft in Malta um Aufnahme der 31 Minderjährigen an Bord.



"Sie erfüllen die Bedingungen, um als Flüchtlinge anerkannt zu werden", zitierten spanische Medien den Schiffskapitän Marc Reig. Spaniens Verkehrsminister Jose Luis Abalos betonte, der Kapitän habe aber keine "rechtliche Befugnis", Asyl für die Jugendlichen zu beantragen.