Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf König Abdullah. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Jordanien die Aufnahme Hunderttausender syrischer Flüchtlinge in dem kleinen Land gewürdigt. Deutschland sehe das Engagement Jordaniens mit "großem Respekt und mit Bewunderung", sagte er im Gespräch mit Jordaniens König Abdullah in der Hauptstadt Amman. "Dies ist eine riesige Belastung für das Land", betonte er.



Weitere Themen waren der Nahost-Konflikt, Jerusalem sowie die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran.