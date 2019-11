Kanzlerin Angela Merkel und Italiens Ministerpräsident Conte.

Quelle: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Für eine faire Verteilung von Migranten, die aus dem Mittelmeer geborgen werden, sind laut Rom und Berlin noch weitere Vereinbarungen nötig. Bei einem Besuch in Rom bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Anrainerstaaten des Mittelmeers keinesfalls im Stich lassen zu wollen.



Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hofft, dass sich künftig deutlich mehr Länder an der Aufnahme beteiligen. "Endziel muss es weiter sein, dass dies alle EU-Staaten tun", so Conte.