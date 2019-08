Mit seinen Analysen will Google die Spracherkennung verbessern.

Google stoppt in Europa die Praxis, Aufnahmen aus vernetzten Lautsprechern auch von Menschen auswerten zu lassen. Der Konzern reagiert damit auf einen Vorstoß des Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar. Der Stopp gilt in der gesamten EU zunächst für drei Monate, so Caspar.



Caspar leitete ein Verwaltungsverfahren gegen Google ein, um das Anhören der Mitschnitte durch Mitarbeiter oder Dienstleister zu untersagen. Ähnliche Maßnahmen regte er auch gegen andere Sprachassistenten an.