Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke hat Vertretern der Bundesregierung vorgeworfen, Ängste in der Bevölkerung zu schüren, um den Sicherheitsapparat aufzurüsten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) nutze das Bedrohungsgefühl der Bürger, um damit Politik zu machen. Das sei unseriös, kritisierte sie im Bundestag.



Am Vortag hatte Seehofer die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2018 vorgestellt. Demnach stellten an die 5,4 Millionen Delikte den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten dar.