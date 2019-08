Fahnen der Bundesrepublik Deutschland und Litauens. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Litauens Wirtschaftsminister Virginijus Sinkevicius wirbt für ein verstärktes Engagement deutscher Unternehmen in dem Baltenstaat. "Deutschland ist einer der größten ausländischen Investoren in Litauen, und wir würden uns sehr freuen, wenn weitere deutsche Unternehmen hinzukommen", sagte Sinkevicius in Vilnius.



Deutsche Unternehmen haben bislang über eine Milliarde Euro im größten und südlichsten Baltenstaat investiert, der 2015 als 19. und bislang letztes EU-Land den Euro eingeführt hat.