Anhörung von Kavanaugh vor dem Justizausschuss. Quelle: Saul Loeb/POOL AFP/AP/dpa

Hunderte Juraprofessoren haben den US-Senat aufgerufen, Brett Kavanaugh nicht als neuen Richter für das Oberste US-Gericht zu bestätigen. In einem Brief schreiben sie, Kavanaugh besitze nicht die erforderliche Objektivität und die Unparteilichkeit für das Amt. Das habe seine Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats gezeigt.



Der Brief wurde in der "New York Times" veröffentlicht. Er soll dem Senat am Donnerstag vorgelegt werden und wurde bereits von 650 Professoren unterzeichnet, Tendenz steigend.