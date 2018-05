ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht sieht in dem Aufruf der Hamas einen Versuch, die Situation für sich zu nutzen: "Keine Intifada wurde bisher je ausgerufen. Hamas will die Situation missbrauchen, um Gewalt zu rechtfertigen". Hamas habe aber keinen Einfluss auf die Straße im Westjordanland, so Albrecht. "Wenn die Lage eskalieren sollte, dann wird sie das, weil die Menschen bereit dazu sind", und nicht weil die Hamas dazu aufrufe.



Aus Protest gegen Trumps Entscheidung lieferten sich Hunderte von Palästinensern am Donnerstag im Westjordanland und Gazastreifen gewaltsame Konfrontationen mit israelischen Soldaten. Die Demonstranten warfen nach Medienberichten Steine und setzten Autoreifen in Brand. Am südlichen Rand des Gazastreifens habe ein Palästinenser bei Konfrontationen lebensgefährliche Schussverletzungen im Bauch erlitten, teilte ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums mit. Soldaten hätten auf zentrale Anstifter geschossen, die Aufrufe zum Stehenbleiben ignoriert hätten, sagte eine israelische Armeesprecherin.