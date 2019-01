Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela. Archivbild

Quelle: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Kurz vor dem Beginn der zweiten Amtszeit des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro ist dieser aufgefordert worden, auf die Vereidigung zu verzichten. "Wir rufen Nicolas Maduro dazu auf, die Präsidentschaft am 10. Januar nicht anzutreten", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der so genannten Lima-Gruppe.



Ziel sei eine "Wiederherstellung der Demokratie" in Venezuela, sagte der peruanische Außenminister Nestor Popolizio. Maduro müsse die Macht an das Parlament zurückgeben.