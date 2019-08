Die zunächst friedlichen Proteste hatten sich in den vergangenen Wochen radikalisiert. Am Montag und Dienstag besetzten tausende Demonstranten den Hongkonger Flughafen. Dabei griffen einige von ihnen zwei Männer an, die sie für chinesische Spione hielten.



"Die Regierung ist bisher auf keine einzige Forderung eingegangen", sagte ein 25 Jahre alter Demonstrant am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Sie setze im Gegenteil verstärkt Sicherheitskräfte ein, um "die Stimme des Volkes zu unterdrücken". "Wenn wir jetzt nichts tun, wird die nächste Generation noch mehr Unterdrückung erfahren."