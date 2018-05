Meuthen wendet sich gegen Aufrufe zu politischer Gewalt. Quelle: Armin Weigel/dpa

AfD-Chef Jörg Meuthen hat in einer Botschaft an Parteianhänger betont, dass die AfD sich als Rechtsstaatspartei begreift. "Wir machen Politik, um unser Vaterland auf strikt demokratische Art und Weise zum Besseren zu verändern. Gewaltaufrufe gleich welcher Art lehnen wir entschieden ab", schrieb er auf Facebook.



Meuthen reagierte damit auf Kommentare unter seiner Kolumne, in denen zum Teil die These vertreten wurde, dass Gewalt erforderlich sei, um Deutschland zu "retten".