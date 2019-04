Israel hatte 1967 während des Sechs-Tage-Krieges unter anderem das Westjordanland und den arabischen Ostteil Jerusalems erobert. Das Westjordanland kontrolliert es bis heute, Ost-Jerusalem hat Israel annektiert. Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt, was international nicht anerkannt wird.



Die Palästinenser sehen dagegen in Ost-Jerusalem die künftige Hauptstadt eines unabhängigen Palästinenserstaates, der das Westjordanland und den Gazastreifen umfasst. Allerdings leben schon heute in Ost-Jerusalem und im Westjordanland mehr als 600.000 jüdische Siedler - weitere 6.000 Wohnungen will Israel laut Medienberichten nun in Ost-Jerusalem bauen. Es wäre der erste große Entwicklungsplan dort seit 20 Jahren, schreibt die "Times of Israel".