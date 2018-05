Zudem handelt es sich bei dem in die USA exportiert ein Stahl meist um Spezial-Legierungen. Die sind in gleicher Qualität nicht so einfach zu ersetzen, sodass viele Unternehmen in den USA auf diesen Stahl wohl nicht verzichten werden. Am Ende werden also im Zweifel US-Unternehmen mehr für den importierten Stahl bezahlen müssen – Verbraucher und Konsumenten in den USA werden dann in erster Linie unter ihrer protektionistischen Politik leiden.