Wir hassen nicht die Touristen, wir hassen die Touristen-Touren. Touristenführer Joao Soares

"Wir hassen nicht die Touristen, wir hassen die Touristen-Touren", sagt Joao Soares von der Reiseagentur "we hate tourism-tours" in Lissabon. Was er meint, sind die konventionellen Sightseeing-Touren im Doppeldeckerbus. Davon gibt es in Lissabon viele, denn die Stadt ist bei Touristen äußerst beliebt. 2018 kamen etwa sechs Millionen in die Stadt mit gerade mal 500.000 Einwohnern.



Soares vergleicht die Touristen mit Lemmingen, die einem Reiseführer folgen. Der 36-Jährige mag es lieber kleiner, persönlicher. Deshalb geht er mit seinen Gästen an Orte, die fernab der beliebten und teilweise völlig überfüllten Gassen und Plätze liegen. Melissa und John Morris kommen beispielsweise aus North Carolina und sind zum ersten Mal in Portugal. Gemeinsam mit Joao Soares besuchen sie eine bei Einheimischen beliebte Markthalle. Lissabon sehen und schmecken ohne drängeln. Melissa und John sind begeistert.