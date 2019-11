Ein Konzernsprecher in Stuttgart hatte zuvor der "Bild am Sonntag" bestätigt, dass das KBA in dieser Sache ein Anhörungsverfahren eröffnet habe. Betroffen sind demzufolge rund 260.000 Transporter des Modells Sprinter in Europa, davon rund 100.000 in Deutschland. Daimler habe die Funktionsweise der Abgasreinigung dem KBA bereits im Mai 2018 vorgestellt "und sie anschließend seit Sommer 2018 in weiteren Besprechungen eingehend erläutert", stellte der Sprecher fest.