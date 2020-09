EU-Bankenaufsichtsbehörde in London (Archiv)

Quelle: Frank Augstein/dpa

Europas Großbanken werden beim fünften Stresstest härter auf ihre Krisensicherheit hin überprüft als zuletzt. So wird jetzt geprüft, wie sich ein Rückgang der Wirtschaftskraft in der EU auf die Bilanzen der Banken auswirkt.



Zudem werde erstmals getestet, wie eine Rezession zusammen mit noch länger anhaltenden Negativzinsen durchschlägt, teilte die europäischen Bankenaufsicht EBA mit. Die Ergebnisse sollen am 31. Juli vorliegen. Die EBA reagiert auf vielfache Kritik über zu lasche Stresstests.