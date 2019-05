Das Unternehmen erscheint orientierungslos. Enkel der einstigen Firmeneigentümerin Bertha Krupp

Partnerschaften und Teilverkäufe sind nicht ausgeschlossen. Verbunden ist das Konzept mit erheblichen Einsparungen. Kerkhoff will die jährlichen Verwaltungskosten von derzeit 380 Millionen Euro auf unter 200 Millionen Euro in etwa halbieren. Kritik am Zustand Thyssenkrupps kam vom Krupp-Nachfahren Friedrich von Bohlen und Halbach. "Das Unternehmen erscheint orientierungslos", sagte der Enkel der einstigen Firmeneigentümerin Bertha Krupp der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Es entstehe der "Eindruck von Aktionismus". Die Krupp-Nachfahren sind nicht in der Krupp-Stiftung vertreten, die mit 21 Prozent größter Aktionär des Konzerns ist.