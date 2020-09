Sigmar Gabriel weht sich gegen Kritik. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel verteidigt seinen Wechsel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank. "Ich finde es schlimm, dass sofort der Generalverdacht entsteht, man würde sozusagen seine Seele verkaufen, wenn man nach dem Ende seiner politischen Laufbahn eine Aufgabe in der Wirtschaft wahrnimmt", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag".



Politiker "sollen keine vorzeitigen Pensionen beziehen, sie sollen nicht zu Lobbyisten werden und eigentlich sollen sie auch nicht in die Wirtschaft gehen. Was denn dann?", fragte Gabriel.