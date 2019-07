Vor dem Aufsichtsratstreffen der Deutschen Bank hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Verständnis für den angestrebten Umbau signalisiert. "Die Deutsche Bank spielt in der ersten Liga und muss jetzt die Weichen dafür stellen, dass das so bleibt", sagte er zu "Bild am Sonntag" laut Vorabbericht. Das Institut stehe vor denselben Herausforderungen wie die restliche Wirtschaft auch. "Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Ich bin zuversichtlich, dass der Umbau der Deutschen Bank gelingen wird."