Herbert Diess wird neuer VW-Konzernchef. Quelle: Uli Deck/dpa

Bei Volkswagen soll der Aufsichtsrat heute einen grundlegenden Konzernumbau beschließen. Dabei soll der bisherige Markenchef Herbert Diess zum Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller bestimmt werden. Die einzelnen Marken des Konzerns sollen dem Vernehmen nach in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. So soll die Arbeit effizienter werden.



Die Aufseher zogen ihre Beratungen um einen Tag vor, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Ursprünglich war das Treffen am Freitag geplant.