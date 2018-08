Häufig gibt es Attentate auf den Straßen. Quelle: ap

Kaum ein Tag vergeht nun ohne einen größeren Anschlag. Es sind nicht alleine die Taliban, auch die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), die sich in Afghanistan Daesh nennt, verübt regelmäßig Attentate. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Afghanistan in den ersten sechs Monaten des Jahres 1.692 Zivilisten bei Kriegshandlungen getötet and 3.430 verletzt.



Ende Juli kehrte dann der notorische Abdul Raschid Dostum, ein mächtiger Führer der ethnisch usbekischen Afghanen, aus seinem selbstgewählten Exil im türkischen Ankara zurück. Der 63-jährige Dostum, ein brutaler Kriegsherr und zentrale Figur in den afghanischen Kriegen seit den 80er Jahren, wird der Vergewaltigung, Folter und Geiselnahme beschuldigt. Kurz nach seiner Ankunft am Flughafen in Kabul entkam der Politiker einem Selbstmordanschlag, als ein Attentäter sich vor seinem Autokonvoi in der Menge jubelnder Anhänger in die Luft sprengte: 14 Menschen starben, etwa 50 wurden verletzt. Der IS bekannte sich zu dem Attentat.