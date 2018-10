Frühere Weltmeister versuchten die deutschen Nationalspieler zu ermutigen: "Viel Glück am Wochenende, DFB-Team! Ihr könnt es schaffen", twitterte etwa Rio-Held Bastian Schweinsteiger.



Lukas Podolski schrieb in der "Bild"-Zeitung: "Ich glaube fest an euch!" Weder Schweden noch Südkorea, auf das die DFB-Elf im Gruppenfinale am 27. Juni trifft, seien "Gegner, vor denen man Angst haben sollte". Als Rezept empfahl der Weltmeister von 2014: "Man muss mit breiter Brust reingehen, sie richtig bekämpfen, und die Körpersprache muss stimmen - Motto: Wir sind da!"