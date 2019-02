Angela Merkel beim Asien-Pazifik-Ausschuss.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht mit Blick vor allem auf den Aufstieg Chinas grundlegende Veränderungen in der Weltwirtschaft. Europa müsse sich über Wettbewerbspolitik neue Gedanken machen, sagte Merkel in Berlin. "Wir kommen mit dem, was wir da vor 10, 20 Jahren erarbeitet haben, nicht mehr einfach hin."



Merkel war Gast bei einem Festakt: Siemens-Chef Joe Kaser übernahm den Vorsitz des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft vom früheren Voith-Chef Hubert Lienhard.