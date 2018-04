Vor der Küste Südkoreas stehen schwimmen zwei riesige Plattformen rechts und links der gesunkenen Fähre Sewol zur Bergung bereit. Quelle: reuters

Zu einer schweren Belastungsprobe wurde für Park der Untergang der Fähre "Sewol" im April 2014. Mehr als 300 Menschen verloren ihr Leben, vor allem Teenager auf einem Schulausflug. Südkorea trauerte - und stellte die Frage nach der Sicherheit der Bevölkerung. Kritiker brachten vor, dass eine schnellere Reaktion der Regierung und ein besseres Katastrophenmanagement Leben hätten retten können.



Als Park am Tag des Unglücks erst sieben Stunden nach ihrer Unterrichtung in der Öffentlichkeit erschien, machte sie einen uninformierten Eindruck. Ihr Büro versicherte, Park habe in den sieben Stunden in regem Kontakt mit den Behörden gestanden. Kritiker forderten aber genauere Angaben darüber, wo Park sich aufhielt. In Parlamentskreisen kursierten Gerüchte, sie könnte sich in der fraglichen Zeit einer Schönheitsbehandlung unterzogen haben.