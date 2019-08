Angelique Kerber

Quelle: reuters

Angelique Kerber ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Nummer eins, die 2016 in Flushing Meadows noch den Titel holte, verlor gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0, 4:6 und erlebte damit den nächsten sportlichen Rückschlag. Nach der Zweitrunden-Niederlage als Titelverteidigerin in Wimbledon war es die zweite herbe Grand-Slam-Enttäuschung binnen 53 Tagen.