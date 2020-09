Hölderlin-Denkmal. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Mit Lesungen und Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten wird in diesem Jahr der 250. Geburtstag des Dichters Friedrich Hölderlin gefeiert. Heute gilt Hölderlin als ein Begründer der modernen Lyrik.



Insgesamt sind laut Literaturarchiv Marbach mehr als 650 Veranstaltungen zwischen Barcelona und Wien in Theatern, Literaturhäusern, Universitäten und Schulen geplant, darunter auch ein Musical und eine Oper. Zum Auftakt des offiziellen Hölderlinjahrs wird am 15. Februar der neu gestaltete Hölderlinturm in Tübingen wiedereröffnet.