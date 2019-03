Die Verteidigung zweifelt an der Unabhängigkeit des Gerichts.

Die Verteidigung des angeklagten Syrers im Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz hat Zweifel an der Unabhängigkeit des Gerichtes. Die Stimmung in Sachsen sei damals wie heute aufgeheizt.



Noch vor Verlesen der Anklage legte Verteidigerin Ricarda Lang heute in Dresden einen Fragenkatalog vor, der die Einstellung der Berufs- und Laienrichter erhellen soll. "Die Einstellung der Richter zur Flüchtlingsfrage ist entscheidend für ein faires Verfahren", sagte Lang.