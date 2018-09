Kanzlerin Merkel spricht mit Schülerinnen im Deutschunterricht. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Algerien eine deutsch-algerische Partnerschaftsschule besucht. Merkel nahm bei ihrem Rundgang durch das Mädchen-Gymnasium in der Hauptstadt Algier unter anderem an einer Physik- und an einer Deutsch-Stunde teil.



Das Gymnasium mit etwa 700 Schülerinnen gehört seit 2014 zu mittlerweile vier Schulen in Algerien, die an der Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" (Pasch) teilnehmen. Dabei geht es um ein weltweites Netz mit besonderer Deutschlandbindung.