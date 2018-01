Und noch etwas offenbart die Studie, was neuerdings nicht jeder Staatenlenker so gern hört: Damit es bergauf gehen kann, braucht man Freihandel, nicht Abschottung. All die optimistischen Prognosen stehen und fallen mit dem Willen zu internationaler Zusammenarbeit. So wiederum erweist sich das diesjährige Motto des WEF als klug gewählt – nun hat man vier Tage in Davos, es mit Leben zu füllen.