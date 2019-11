Eine Medaille mit dem Konterfei von Alfred Nobel. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit der Bekanntgabe des Medizinnobelpreises beginnt heute die Nobelwoche. Bis Ende der Woche folgen dann die Auszeichnungen in Physik, Chemie, Literatur und Frieden, am darauffolgenden Montag schließlich der Wirtschaftsnobelpreis. Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Erfinders Alfred Nobel.



2018 erhielten die beiden Immunologen James Allison aus den USA und Tasuku Honjo aus Japan den Medizinnobelpreis. Sie wurden für die Entwicklung spezieller Krebstherapien geehrt.