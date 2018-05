SPD-Fahne vor der Parteizentrale in Berlin. Quelle: Paul Zinken/dpa

Die Spitze der Bundes-SPD will die Werbekampagne für eine Zustimmung der Parteibasis zum Koalitionsvertrag mit der Union am 17. Februar in Hamburg starten. Danach folgen Regionalkonferenzen in Hannover, Kamen und Mainz, sage eine SPD-Sprecherin in Hamburg.



Auf die Frage, ob neben der designierten künftigen SPD-Chefin Andrea Nahles auch der derzeitige Vorsitzende Martin Schulz dabei sein werde, sagte die Sprecherin: "Nach derzeitigem Stand ja." Teilnehmen soll auch SPD-Vize Olaf Scholz.