Weltweit wird das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßt. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Am anderen Ende der Welt hat das Jahr 2019 begonnen. Von den rund 7,5 Milliarden auf der Erde feierten die Menschen in dem Südsee-Staat Samoa als erste Neujahr - 13 Stunden vor Deutschland. Schon eine Stunde nach den Samoanern feiern die Neuseeländer den Beginn des neuen Jahres.



Die größte Silvesterparty der Republik steigt wieder in Berlin am Brandenburger Tor. Vielerorts in der Republik soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht vor drei Jahren verhindern.