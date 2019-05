Donald und Melania Trump bei der Ankunft in Tokio.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seines ersten Staatsbesuches in Japan die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder hervorgehoben. Von japanischen Investitionen in den USA hingen fast eine Million Arbeitsplätze ab, sagte Trump vor den 40 wichtigsten Wirtschaftsführern Japans. Die USA seien der größte ausländische Investor in Japan.



Die wirtschaftlichen Beziehungen sollen in der Reiwa-Ära, der Regentschaft des neuen Kaisers Naruhito, noch ausgebaut werden, sagte Trump.