Dr. Michael Wilk behandelt während seines Aufenthaltes 2017 ein kleines Mädchen Quelle: privat

Michael Wilk ist inzwischen auf seiner siebten Mission in der von Krieg geschundenen Region. Seit 2014 hat der Notfallmediziner mehrere humanitäre Einsätze in Rojava im Norden Syriens geleistet. Zuletzt half er im September 2017 in Feldlazaretten des Kurdischen Roten Halbmonds an der Stadtgrenze von Rakka dabei, Menschenleben zu retten, während von Kurden angeführte Anti-IS-Streitkräfte Rakka vom IS befreiten. "Heute ist der IS zwar stark geschwächt, aber noch immer nicht besiegt", sagt Wilk.



Der Blick auf eine Landkarte des syrisch-irakischen Grenzgebiets zeigt, dass es nicht weit entfernt von der Stadt Sindschar noch immer ein größeres, vom IS kontrolliertes Gebiet gibt. "Umso wichtiger ist es, eine medizinische Infrastruktur aufzubauen", sagt Wilk. Aktuell gebe es in der Region nur wenige, schlecht ausgerüstete Ambulatorien. "Verletzte müssen schnell und gut versorgt werden - heute sterben dort viele Menschen an vergleichsweise einfachen Verletzungen", so Wilk.