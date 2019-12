Ludwig-van-Beethoven wurde vor 250 Jahren geboren - seine Geburtsstadt Bonn feiert den großen Musiker mit Ausstellungen und Veranstaltungen. (Porträt von Joseph Karl Stieler)

Quelle: dpa

Oben unter dem Dach des kleinen Hauses in der Bonngasse in einer winzigen Kammer wurde er geboren. Man nimmt an, es war am 16.12.1770, denn am 17.12.1770 ist sein Name im Taufbuch registriert. Großvater und Vater waren auch Musiker, aber Ludwig war das größte Talent und schon zu Jugendzeiten ein Klaviervirtuose. Seine großen Werke als Komponist schuf er, als er ab seinem 30. Lebensjahr zunehmend schwerhörig wurde.