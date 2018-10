Bei der Bahn beginnen am Donnerstag wieder Tarifverhandlungen. Quelle: Silas Stein/dpa

Für rund 160.000 Mitarbeiter der Deutschen Bahn beginnen am Donnerstag in Berlin Tarifverhandlungen. Den Auftakt macht eine Gesprächsrunde zwischen dem bundeseigenen Unternehmen und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Am Freitag folgt die erste Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL).



Beide Gewerkschaften fordern 7,5 Prozent mehr Geld. Die Tarifverträge mit EVG und GDL aus der Tarifrunde 2016/2017 waren zum 30. September ausgelaufen.