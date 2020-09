Kandidaten für die Nachfolge des Labour-Parteichefs.

Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Die fünf Kandidaten für den Vorsitz der britischen Labour-Partei haben sich in Liverpool erstmals gemeinsam der Basis gestellt. Bei dem gemeinsamen Auftritt am Samstag verurteilten die Bewerber um die Nachfolge von Jeremy Corbyn jüngste antisemitische Tendenzen in der Partei.



"Juden hatten Angst davor, dass Labour die Wahl gewinnt", kritisierte die Kandidatin Jess Philipps. Der als Favorit geltende Labour-Politiker Keir Starmer sagte: "Wenn Sie Antisemit sind, sollten sie nicht in der Labour-Partei sein, so einfach ist das."