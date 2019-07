Trump vor einer falschen Version des Präsidentensiegels.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Geld, Golf und Russland: US-Präsident Trump hat bei einem Auftritt unwissentlich vor einem falschen Präsidialwappen gesprochen. Das an die Wand projizierte Wappen zeigte nicht wie gewöhnlich einen Adler, sondern den aus Russland bekannten Doppelkopfadler. Zudem hielten die Adler Geldscheine und Golfschläger in ihren Klauen - der wohlhabende US-Präsident ist Golfliebhaber.



Der Vorfall hatte sich am Dienstag bei einem Auftritt vor einer konservativen Schüler- und Studentenorganisation ereignet.