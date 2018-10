Der Tropenhelm ist ein Symbol der Kolonialzeit. Quelle: Andrea Hanks/White House via ZUMA Wire/dpa

Auf ihrer Afrika-Reise ist US-First Lady Melania Trump in den Sozialen Medien für einen Hut kritisiert worden, der an die Kolonialzeit erinnert. "Es gibt kein bekannteres Symbol der Kolonialzeit in Afrika als der Tropenhelm", schrieb Twitter-Nutzer Onye Nkuzi.



Melania Trump reiste erstmals als First Lady ohne Begleitung ins Ausland, sie besuchte Ghana, Malawi und Kenia und reiste am Samstag nach Ägypten. Die First Lady hatte bereits in der Vergangenheit mit ihrer Kleidungswahl Empörung ausgelöst.