US-Präsident Donald Trump will seinen Nahost-Plan heute offiziell mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu präsentieren. Am Montag erläuterte er den Plan bereits Netanjahu und dessen Herausforderer Benny Gantz.



Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje rief die Weltgemeinschaft auf, sich gegen den Plan zu stellen. Dieser verletze internationales Recht. Trump bestätigte, dass die Palästinenser nicht an Bord seien, noch nicht. Sollte das aber nicht geschehen, "geht das Leben auch weiter", so Trump.