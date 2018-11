Demonstranten vor dem Hauptbahnhof in Bielefeld. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Etwa 6.000 Menschen haben nach Polizeiangaben in Bielefeld gegen einen Aufzug der Partei Die Rechte demonstriert. Die Proteste richteten sich gegen einen Demonstrationszug der Rechtsextremisten, an dem in Bielefeld laut Polizei etwa 400 Personen teilnahmen und Freiheit für die inhaftierte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck forderten.



Mehrere Bündnisse, Parteien und Initiativen hatten zu den insgesamt zehn Gegenveranstaltungen aufgerufen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.