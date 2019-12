Die Haftentlassung von sechs Tatverdächtigen im Fall des getöteten 49-Jährigen in Augsburg ist aufgehoben worden. Ein Sprecher der Polizei in Augsburg sagte auf Nachfrage am Freitagabend, dass das Oberlandesgericht (OLG) in München diese Entscheidung getroffen habe. Es hob damit eine Entscheidung des Landgerichts auf. Das OLG war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.