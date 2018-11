Wagner hat das Werk einst als romantische Oper in vier Teilen entworfen: "Rheingold", "Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung" mit einer Gesamtlänge von 16 Stunden. Die Puppenbühne macht in der Inszenierung von Florian Moch daraus eine Zwei-Stunden-Fassung und benennt den "Ring der Nibelungen" zum "Ring des Nibelungen" um. Moch strafft die Handlung, ohne sie im Wesentlichen zu verändern, er vereinfacht die Sprache, lässt auch Ironie und Flapsigkeiten einfließen. Keinesfalls aber soll Wagner veräppelt werden. "Es gibt einen Text von Wagner, in dem er vom Kasperltheater schwärmt", erzählt Florian Moch. Was also läge näher, als den Ring mit Puppen zu spielen?