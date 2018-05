Zwei Stockwerke tiefer hängt ein Bild von Picasso, "Junges Mädchen mit Blumenkorb", das wertvollste und teuerste Stück aus dem Nachlass von David und Peggy Rockefeller. Schätzwert: 100 Millionen Dollar. Jahrzehntelang hing das Bild in der Bibliothek des Rockefeller-Hauses an der Upper East Side in New York City, neben Gemälden von Matisse, Miró, Monet.