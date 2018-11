Franklin starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Archivbild Quelle: Michael Reynolds/EPA/dpa

Knapp drei Monate nach dem Tod der Soulsängerin Aretha Franklin sind Kleider der "Queen of Soul" in New York versteigert worden. Ein paillettenbesetztes, rosa Abendkleid brachte 10.000 Dollar ein. Das teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit. Franklin hatte es 1993 bei einem Konzertauftritt getragen.



Ein Ensemble mit einer knallroten Rüschenjacke von Designer Arnold Scassi kam für 7.500 Dollar unter den Hammer. Die Sängerin war am 16. August im Alter von 76 Jahren gestorben.