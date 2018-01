Suu Kyi war in den letzten Wochen international unter Druck geraten, weil sie sich nicht zu den Unruhen in Rakhine geäußert hatte. Rohingya-Aufständische hatten am 25. August myanmarische Sicherheitskräfte angegriffen. Rohingya flüchteten bei einem anschließenden militärischen Vorgehen aus ihren Dörfern. Viele ihrer Dörfer standen in Flammen, als sie weggingen. Die Regierung hat die Rohingya selbst dafür verantwortlich gemacht, viele Mitglieder der verfolgten Minderheit haben aber gesagt, Soldaten und buddhistische Mobs hätten sie angegriffen.