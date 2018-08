Der Aston Martin DB5 wird allerdings nicht ganz billig. Archiv Quelle: epa Doak/epa/dpa

Durch die Straßen kurven wie James Bond: Diesen Traum werden sich betuchte Fans erfüllen können. Der Hersteller Aston Martin kündigte an, insgesamt 28 Fahrzeuge des Typs DB5 wieder zu bauen. Der Wagen kam erstmals in "Goldfinger", dem dritten Bondfilm mit Sean Connery, zum Einsatz. Er gilt als das bekannteste aller Bond-Autos.



Die ersten Remake-Fahrzeuge sollen 2020 ausgeliefert werden. Von den 28 Aston Martins stehen 25 zum Verkauf. Der Stückpreis: Rund 3 Millionen Euro plus Steuern.